Каллас заявила, что к 2030 году в ЕС могут вступить Албания, Молдова, Украина и Черногория
Автор:Редакция news.by
Евросоюз на фоне экономических трудностей и геополитических вызовов ищет новых союзников. Глава евродипломатии заявила, что к 2030 году в ЕС могут вступить новые страны, в том числе Албания, Молдова, Украина и Черногория.
При этом Каллас подчеркнула, что считает эту цель реалистичной. Но ни о каких конкретных шагах пока речи нет.
Здесь стоит напомнить про Турцию, которая все еще ждет своей очереди, являясь кандидатом на вступление с 1999 года. Тем не менее инфляция, энергетический кризис и внутренние разногласия заставляют Брюссель искать новые точки опоры.