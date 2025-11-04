Каллас заявила, что к 2030 году в ЕС могут вступить Албания, Молдова, Украина и Черногория

Евросоюз на фоне экономических трудностей и геополитических вызовов ищет новых союзников. Глава евродипломатии заявила, что к 2030 году в ЕС могут вступить новые страны, в том числе Албания, Молдова, Украина и Черногория.

При этом Каллас подчеркнула, что считает эту цель реалистичной. Но ни о каких конкретных шагах пока речи нет.