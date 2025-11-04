Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Каллас заявила, что к 2030 году в ЕС могут вступить Албания, Молдова, Украина и Черногория

Евросоюз на фоне экономических трудностей и геополитических вызовов ищет новых союзников. Глава евродипломатии заявила, что к 2030 году в ЕС могут вступить новые страны, в том числе Албания, Молдова, Украина и Черногория.

При этом Каллас подчеркнула, что считает эту цель реалистичной. Но ни о каких конкретных шагах пока речи нет.

Здесь стоит напомнить про Турцию, которая все еще ждет своей очереди, являясь кандидатом на вступление с 1999 года. Тем не менее инфляция, энергетический кризис и внутренние разногласия заставляют Брюссель искать новые точки опоры.

