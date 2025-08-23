Канада отменяет пошлины на товары из США, чтобы снизить напряженность в отношениях с Белым домом

Премьер-министр Канады заявил, что Оттава отменяет 25-процентные пошлины на широкий спектр американских товаров - решение будет касаться всей продукции, которая подпадает под действие трехстороннего торгового соглашения, которое включает Мексику.



В частности, это продовольственные изделия. На такую меру Оттава пошла в попытке снизить напряженность в отношениях с Белым домом.



Решение вступит в силу 1 сентября. При этом сохраняются пошлины на сталь, алюминий и автомобили, пока торговые переговоры с США продолжаются, заявил премьер-министр Канады.