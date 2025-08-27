Кандидат в конгресс США из Техаса сожгла Коран в своем предвыборном ролике

В США разгорелся скандал из-за сожжения Корана. Кандидат в конгресс от Республиканской партии штата Техас в своем предвыборном ролике сделала радикальные антиисламские заявления. Затем она расстреляла Коран из самодельного огнемета.

Кандидат на роль конгресс-вумен призвала общественность следовать ее примеру. В социальных сетях видеоролик встретили массовой критикой. Пользователи сходятся во мнении, что на этом путь в политику для девушки закончен, так и не начавшись.