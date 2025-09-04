Кая Каллас усомнилась в ключевой роли России и Китая в победе над нацизмом во Второй мировой войне

В последнем интервью глава евродипломатии Кая Каллас удивила публику своими знаниями. Она демонстративно попыталась усомниться в том, что главенствующую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне сыграли Россия и Китай.

"Я была на встрече АСЕАН, вот что было интересно: Россия обращалась к Китаю, мол, "Россия и Китай сражались во Второй мировой войне. Мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацистов". И я подумала, ладно, это что-то новенькое. Но, знаете, я могу вам сказать, что в наши дни люди на самом деле не так уж много читают и помнят историю".