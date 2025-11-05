Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Каждый пятый житель Латвии экономит на еде

Население Латвии затягивает пояса. Согласно исследованию, большинство латвийцев вынуждены жестко контролировать свои финансы.

26 % опрошенных признались, что экономят по всем статьям расходов. Лишь 10 % заявили, что могут позволить себе ни в чем не отказывать. Чаще всего латвийские граждане экономят на одежде и салонах красоты, досуге, путешествиях и культуре, а также транспорте. 21 % респондентов признали, что вынужденно пересаживаются на велосипед или больше ходят пешком.

Многим приходится урезать и свой рацион. На еде экономит каждый пятый житель прибалтийской республики.

