Каждый пятый житель Латвии экономит на еде
Автор:Редакция news.by
Население Латвии затягивает пояса. Согласно исследованию, большинство латвийцев вынуждены жестко контролировать свои финансы.
26 % опрошенных признались, что экономят по всем статьям расходов. Лишь 10 % заявили, что могут позволить себе ни в чем не отказывать. Чаще всего латвийские граждане экономят на одежде и салонах красоты, досуге, путешествиях и культуре, а также транспорте. 21 % респондентов признали, что вынужденно пересаживаются на велосипед или больше ходят пешком.
Многим приходится урезать и свой рацион. На еде экономит каждый пятый житель прибалтийской республики.