Каждый пятый житель Латвии экономит на еде

26 % опрошенных признались, что экономят по всем статьям расходов. Лишь 10 % заявили, что могут позволить себе ни в чем не отказывать. Чаще всего латвийские граждане экономят на одежде и салонах красоты, досуге, путешествиях и культуре, а также транспорте. 21 % респондентов признали, что вынужденно пересаживаются на велосипед или больше ходят пешком.