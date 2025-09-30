Келлог: США через Лукашенко ведут переговоры с Путиным

В Вашингтоне рассматривают Александра Лукашенко как потенциального собеседника Владимира Путина по вопросу прекращения войны в Украине. Об этом заявил спецпредставитель Трампа в Украине изданию The Guardian.

Кит Келлог добавил, что недавняя сделка с Минском была заключена главным образом для обеспечения надежного канала связи с Путиным. И признал, что высоко ценит понимание белорусским лидером особенностей главы российского государства.

The Guardian также приводит данные от европейских дипломатических источников. Они сообщили, что в Брюсселе ведутся предварительные обсуждения вопроса о том, остается ли эффективной политика ЕС по изоляции Беларуси.

"Максимальное давление на Минск не сработало", - констатировал один из источников. Но добавил, пока неясно, чем Брюссель мог бы заменить политику санкций.