ХАМАС передал Красному Кресту тела двух израильских заложников

ХАМАС передал Красному Кресту тела еще двух израильских заложников. Это подтвердили в ЦАХАЛ.

Напомним, ранее власти Израиля заявили о том, что КПП "Рафах" откроется только после выполнения ХАМАС обязательств по возвращению всех тел заложников.