ХАМАС передал Красному Кресту тела двух израильских заложников
Автор:Редакция news.by
ХАМАС передал Красному Кресту тела еще двух израильских заложников. Это подтвердили в ЦАХАЛ.
Напомним, ранее власти Израиля заявили о том, что КПП "Рафах" откроется только после выполнения ХАМАС обязательств по возвращению всех тел заложников.
Часть погибших все еще остается под завалами. По утверждению представителя сил гражданской обороны Газы, для их поиска нужна спецтехника, которой нет.