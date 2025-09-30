ХАМАС пока не одобрил план США по урегулированию

Детали плана сообщает портал Axios - полное прекращение огня, вывод израильских войск и заморозка боевых действий. В ответ радикалы должны освободить всех заложников. Управлять Газой будет временное правительство под надзором международной контрольной структуры.

А пока Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. По данным телеканала "Аль-Маядин", число погибших при авиаударах достигло за сутки 59 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы рухнувших домов, десятки жителей доставлены в больницы.