ХАМАС получил от Египта и Катара новое предложение по сектору Газа

Египет и Катар направили палестинскому движению ХАМАС новое предложение по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. Причем, посредники потребовали ответа в ближайшие часы.

На прошлой неделе ХАМАС заявил о готовности вывести свои вооруженные формирования из сектора Газа в обмен на отвод израильских войск. Но в Тель-Авиве предложение отвергли, там пока не отказываются от плана полного захвата анклава.

В самом Израиле накануне сотни тысяч человек вышли на протесты. Они требуют завершить войну. Только в Тель-Авиве, по данным Times of Israel, было около полумиллиона демонстрантов.

Участники выступили против расширения военной операции в секторе Газа - это может усугубить положение израильских заложников. Они также требуют заключить соглашение по возвращению пленников. Активисты блокировали дороги и шоссе, начались столкновения с полицией. Арестованы не менее 38 человек.