Хорватия не станет отправлять войска в Украину
Автор:Редакция news.by
Пополнение в "коалиции нежелающих" - Хорватия не намерена отправлять свои войска в Украину. Это ясно дал понять хорватский министр обороны Иван Анушич. Он отметил, что Загреб не пойдет на это даже в случае прекращения огня.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в последние несколько дней события развивались очень быстро, и некоторые решения, принятые отдельными странами НАТО и "коалицией желающих", связаны с идеей отправки войск, но Хорватия не участвует в этом".