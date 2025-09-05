Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Хорватия не станет отправлять войска в Украину

Пополнение в "коалиции нежелающих" - Хорватия не намерена отправлять свои войска в Украину. Это ясно дал понять хорватский министр обороны Иван Анушич. Он отметил, что Загреб не пойдет на это даже в случае прекращения огня.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в последние несколько дней события развивались очень быстро, и некоторые решения, принятые отдельными странами НАТО и "коалицией желающих", связаны с идеей отправки войск, но Хорватия не участвует в этом".

ХорватияУкраинавооружение