Хуситы сообщили о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" сообщили о нанесении нового удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа, пишет ТАСС.

По его словам, атака была предпринята с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. Утверждается, что "цель операции достигнута", "работа аэропорта была приостановлена".

В заявлении отмечается, что движение "Ансар Аллах" "следит за развитием ситуации в секторе Газа" и не допустит его оккупации израильскими силами. Хуситы заверили, что намерены и впредь оказывать поддержку палестинскому народу "до тех пор, пока не будет остановлена агрессия", развязанная Израилем против жителей анклава.

Пресс-служба израильской армии ранее проинформировала о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена.