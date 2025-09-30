3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Киев готовит новую провокацию против Москвы
Киев готовит новую провокацию с целью втянуть евространы НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Об этом сообщили пресс-бюро Службы внешней разведки России.
На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы. Она якобы будет состоять из российских и белорусских военных. Участники уже подобраны - это бойцы из "Легиона "Свобода России" (признан террористической организацией в РФ) и белорусского формирования "Полк им. К. Калиновского" (признан террористической организацией в Беларуси), воюющих на стороне ВСУ.
По данным СВР, сценарий провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами.
Не исключается, что срежиссированная операция будет имитировать атаки на объекты критической инфраструктуры Польши.
Задача - усилить общественный резонанс. Цель провокации очевидна - показать международному сообществу, что Москва раскручивает маховик эскалации. В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России.