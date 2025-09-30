Киев готовит новую провокацию против Москвы

На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы. Она якобы будет состоять из российских и белорусских военных. Участники уже подобраны - это бойцы из "Легиона "Свобода России" (признан террористической организацией в РФ) и белорусского формирования "Полк им. К. Калиновского" (признан террористической организацией в Беларуси), воюющих на стороне ВСУ.