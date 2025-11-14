Киев получил пакет военной помощи в размере 500 млн долларов

Пока коррупционный скандал только набирает обороты, Украина успела получить новый пакет военной помощи. Страны Северной Европы и Балтии, от Финляндии до Литвы, выделили полмиллиарда долларов на закупку американского вооружения в рамках инициативы PURL.

Напомним, программа, созданная США и НАТО, позволяет европейским странам напрямую покупать оружие у Вашингтона для нужд Киева.