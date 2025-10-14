Китай нанес ответный торговый удар США

Китай нанес США ответный торговый удар. Пошлины в размере 100 % против китайских товаров Вашингтон вводит с 1 ноября.



КНР тем временем уже сегодня начала взимать портовые сборы с американских судов. Их размер составит около 60 долларов за тонну нетто. В дальнейшем сумму выплат американским судам повысят. С апреля 2026 года планируется ее поднять до 90 долларов, затем через год довести до 120 долларов за тонну.



В Главном таможенном управлении Китая принятые меры объяснили необходимостью обеспечения справедливой торговой конкуренции. Экономическую политику Трампа в отношении Пекина в ведомстве назвали ошибочной, отметив, что компромисса при помощи навязывания односторонней политики добиться не удастся.