Китай подал иск в ВТО из-за нового повышения Трампом пошлин на импорт

Китай в очередной раз обратился к механизму разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) из-за повышения президентом США Дональдом Трампом пошлин на 34% на товары из КНР. Об этом говорится в заявлении Минкоммерции КНР, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что Трамп своими действиями серьезно нарушает правила ВТО и ущемляет законные права и интересы членов организации, а также "подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок".

Американские тарифы "ставят под угрозу стабильность мирового экономического и торгового порядка, Китай решительно выступает против этого", заявили в Минкоммерции.

4 апреля в комиссии по тарифам Госсовета КНР сообщили, что китайские власти введут ответные пошлины в размере 34% на всю импортируемую из США продукцию. Уточнялось, новые тарифы будут введены с 10 апреля.