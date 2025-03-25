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Китай подал иск в ВТО из-за нового повышения Трампом пошлин на импорт
Китай в очередной раз обратился к механизму разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) из-за повышения президентом США Дональдом Трампом пошлин на 34% на товары из КНР. Об этом говорится в заявлении Минкоммерции КНР, сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что Трамп своими действиями серьезно нарушает правила ВТО и ущемляет законные права и интересы членов организации, а также "подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок".
Американские тарифы "ставят под угрозу стабильность мирового экономического и торгового порядка, Китай решительно выступает против этого", заявили в Минкоммерции.
4 апреля в комиссии по тарифам Госсовета КНР сообщили, что китайские власти введут ответные пошлины в размере 34% на всю импортируемую из США продукцию. Уточнялось, новые тарифы будут введены с 10 апреля.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из более чем 180 стран. По его словам, минимальная базовая ставка пошлин на импортные товары будет установлена в размере 10%. Для отдельных государств определены индивидуальные тарифы. Товары из Китая, согласно указу Трампа, будут облагаться в США пошлинами в размере 34%.-