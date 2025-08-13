3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Китай ввел рестрикции против двух организаций ЕС в качестве ответной меры на антироссийские санкции
Министерство коммерции КНР сообщило о том, что власти Китая ввели рестрикции в отношении двух финансовых организаций Евросоюза в качестве ответной меры на антироссийские санкции ЕС, пишет ТАСС.
Как уточняется в распространенном заявлении торгового ведомства, контрмеры Пекина распространяются на два европейских банка - UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.
Указанные действия, как отмечается, предприняты в соответствии с законом КНР о противодействии иностранным санкциям с одобрения соответствующего государственного координационного механизма Китая. В итоге китайские организации и физические лица не имеют права осуществлять сделки и продвигать сотрудничество с указанными финансовыми институтами Евросоюза.
В заявлении уточняется, что антироссийские санкции ЕС, затронувшие китайские организации, - "существенное нарушение международного права и основополагающих норм международных отношений, наносящее серьезный ущерб законным правам и интересам предприятий КНР".
В середине июля ЕС объявил о введении 18-го пакета антироссийских санкций, куда попали несколько китайских организаций, в том числе два финучреждения Китая. Европейская сторона обвиняет их в причастности к операциям в обход ограничений Брюсселя. Пекин сделал Евросоюзу серьезное представление и пообещал решительные ответные меры.