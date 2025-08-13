Китай ввел рестрикции против двух организаций ЕС в качестве ответной меры на антироссийские санкции

Министерство коммерции КНР сообщило о том, что власти Китая ввели рестрикции в отношении двух финансовых организаций Евросоюза в качестве ответной меры на антироссийские санкции ЕС, пишет ТАСС.

Как уточняется в распространенном заявлении торгового ведомства, контрмеры Пекина распространяются на два европейских банка - UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.

Указанные действия, как отмечается, предприняты в соответствии с законом КНР о противодействии иностранным санкциям с одобрения соответствующего государственного координационного механизма Китая. В итоге китайские организации и физические лица не имеют права осуществлять сделки и продвигать сотрудничество с указанными финансовыми институтами Евросоюза.

В заявлении уточняется, что антироссийские санкции ЕС, затронувшие китайские организации, - "существенное нарушение международного права и основополагающих норм международных отношений, наносящее серьезный ущерб законным правам и интересам предприятий КНР".