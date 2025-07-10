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Китайцы юморят даже в 40-градусную жару - на улицах включили видео с работающим вентилятором

Жарко в эти дни на востоке Китая. В Шаньдуне и Хэнани термометры показывают плюс 40,5. Всего на полградуса ниже абсолютного рекорда для города Циндао с 1961 года.

На фоне экстремальной жары студенты массово ищут прохладу в супермаркетах и библиотеках с кондиционерами, а университеты начинают срочную установку климатических систем в общежитиях.

Впрочем, даже в 40-градусную жару китайцы не теряют чувства юмора. В нескольких городах на улицах включили видео с работающим вентилятором.

Китай