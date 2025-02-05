Клюковский о белорусах в Польше: Если хотят заниматься политикой, то пусть это делают в своей стране

Как сейчас живут белорусы в Польше, которые в 2020 году после прошлых президентских выборов пытались сделать мятеж, рассказал в "Актуальном интервью" международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси в 2025 году, член партии "Фронт единства народа" (Польша) Вацлав Клюковский.

Вацлав Клюковский:

"Я вам честно скажу, что питаю к ним определенные сантименты. Это ведь тоже люди, может быть, их просто обманули. Может быть, им кажется, что в Польше им будет житься лучше или что они в лице этого государства нашли страну для себя. Ну, пускай живут, против них ничего не имею. Пусть работают, платят налоги".

Эксперт подчеркнул, что так и надо относиться к другим народам, ведь приезжие не живут за счет какой-либо страны, а начинают в ней работать. Но с другой стороны, если белорусы, находящиеся на территории чужого государства, захотят действовать в сфере политики, то это не в Польше. "И не надо им плевать на Беларусь, если хотят заниматься политикой, то пусть это делают в своей стране. Для работы в политике надо повстречаться с людьми, обменяться взглядами, организовать какую-то политическую силу, партию. И далее уже выдвигаться на какие-то выборные должности. Вот так работает демократия", - добавил он.

Пускай там себе в Польше живут. Только не вредят имиджу вашего народа, не рисуют деформированную картину действительности в Беларуси. А вообще, в любой ситуации лучше приехать самому и увидеть все своими глазами. Вацлав Клюковский