3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Кобахидзе: Грузия не та страна, где иноагентам позволят свергнуть власть
В Грузии подводят итоги голосования. Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" победили на выборах мэров и депутатов местных органов власти во всех муниципалитетах, сообщили в ЦИК по итогам подсчета 100 % протоколов.
Электоральную кампанию западные структуры попытались использовать для раскачивания внутриполитической ситуации в Грузии. Премьер страны возложил ответственность за беспорядки на иностранных дипломатов, среди них - посол Евросоюза, которого Кобахидзе обвинил в попытке свержения конституционного строя страны.
Радикально настроенные протестующие под флагами США и ЕС требовали от грузинского правительства, чтобы то ушло в отставку и вернуло курс на евроинтеграцию. Якобы мирная демонстрация, как заявляли ее организаторы, почти сразу переросла в погромы: протестующие жгли мусор, устраивали баррикады, забрасывали правоохранителей брусчаткой и предприняли попытку штурма президентского дворца в Тбилиси.
В ходе беспорядков пострадали 32 правоохранителя и 6 демонстрантов. МВД Грузии заявило о задержании всех пятерых членов оргкомитета протестной акции.
Среди них бывшие генпрокурор и замначальника Генштаба страны, а также члены оппозиционных партий. Премьер Кобахидзе заявил, что все ответственные за попытку устроить майдан получат строжайший ответ, при этом политик отметил: Грузия не та страна, где иностранным агентам позволят свергнуть власть.
Обстановка вчера в Грузии была неспокойной. Улицы Тбилиси пылали, нанесен ущерб государственному имуществу. Горел даже ресторан, были беспорядки.
Протестующие действительно применяли перцовый газ, лазерами слепили полицейских, были попытки захвата полицейских. Сегодня, 5 октября, Грузия вполне спокойна, Тбилиси тоже спокоен. То есть навели порядок на улицах достаточно быстро и открыли движение к ночи.
Сегодня организаторы беспорядков задержаны. Насколько известно, премьер-министр заявил о том, что эти беспорядки были организованы, в том числе, при поддержке извне и было влияние иностранных спецслужб.
Михаил Жгенти, председатель партии "Солидарность во имя мира" (Грузия):
"Я думаю, что этих молодых ребят одурачили. Мне жалко их, потому что руководство этой организации, которое способствовало выводу людей на улицу, и потом они спонтанно решили, что должны идти на штурм дворца президента. Остальное руководство, те, которые организовывают это безрассудное решение, мне не жаль, потому что они три месяца готовились к этому дню и обещали, что там будут сотни тысяч митингующих, которые поддерживают западный курс и что 60 или 75 % граждан Грузии прозападные".