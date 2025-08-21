Польша готовится к масштабным учениям НАТО "Железный защитник", так что военная истерия соседей не стихает, как и попытки окончательно разорвать все мосты со здравым смыслом. Жертвой же такой политики станут простые люди.

Недавно колоссальные очереди формировались на границе с Польшей, люди буквально жили там неделю. Такую же античеловеческую позицию разделяет и Литва.

Белорусская таможня объяснила, почему люди так долго ждут разрешение на проезд: "Причина в намеренно медленной работе сопредельной стороны".