Коллапс на границе - в ожидании въезда в Литву скопилось около 700 легковых авто
Автор:Редакция news.by
Польша готовится к масштабным учениям НАТО "Железный защитник", так что военная истерия соседей не стихает, как и попытки окончательно разорвать все мосты со здравым смыслом. Жертвой же такой политики станут простые люди.
Недавно колоссальные очереди формировались на границе с Польшей, люди буквально жили там неделю. Такую же античеловеческую позицию разделяет и Литва.
Белорусская таможня объяснила, почему люди так долго ждут разрешение на проезд: "Причина в намеренно медленной работе сопредельной стороны".
Согласно последним данным Госпогранкомитета, в ожидании въезда в Литву скопилось около 700 легковых авто и почти столько же фур.