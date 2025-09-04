Компания Michelin закрывает заводы во Франции

Шинный гигант Michelin закрывает свои заводы во Франции. Сначала в городе Ванн, а в скором времени и в городе Шоле. Под сокращение попадут 1,5 тыс. рабочих.

Основной причиной, пояснили в компании, стали высокие цены на энергию. Французские шины не могут больше конкурировать с дешевыми китайскими аналогами.

Спасти ситуацию мог бы рынок России, но французы сами с него ушли в 2022 году, устроив политический демарш. Всего Michelin планирует закрыть восемь заводов - два во Франции, три в Германии, один в Польше и два в Китае.