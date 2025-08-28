Компания Стивена Сигала будет перерабатывать пластик в России

Компания "Хакири", сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, займется переработкой пластика в России. Об этом рассказал соучредитель ООО "Хакири" и основатель ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Zamarin Group бизнесмен Михаил Замарин, пишет РИА Новости.

Компания Сигала зарегистрирована 26 августа. Сам он имеет долю 34 %, его сын Доминик - 33 %, а еще треть принадлежит ООО "Эко-Инвест 23", следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус".

"Основная история - это мусорные экологичные проекты в рамках нацпроекта "Экология", выстраивание инфраструктуры по переработке грязного пластика", - прокомментировал Замарин деятельность компании.