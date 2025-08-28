3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Компания Стивена Сигала будет перерабатывать пластик в России
Компания "Хакири", сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, займется переработкой пластика в России. Об этом рассказал соучредитель ООО "Хакири" и основатель ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Zamarin Group бизнесмен Михаил Замарин, пишет РИА Новости.
Компания Сигала зарегистрирована 26 августа. Сам он имеет долю 34 %, его сын Доминик - 33 %, а еще треть принадлежит ООО "Эко-Инвест 23", следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус".
"Основная история - это мусорные экологичные проекты в рамках нацпроекта "Экология", выстраивание инфраструктуры по переработке грязного пластика", - прокомментировал Замарин деятельность компании.
Он поделился, что новая компания будет в первую очередь выполнять задачи нацпроекта "Экология", который ставит определенные целевые показатели к 2030 году. Самый главный из них - это снижение объема вывоза мусора на полигон, который надо снизить вдвое к окончанию нацпроекта.