Кому предстоит пройти испытание холодом в Европе

В Европе массовые сокращения, закат автопрома и растущие цены. Кроме этого, регион находится на пороге энергокризиса на фоне быстро снижающихся запасов в хранилищах и потенциального сокращения поставок из России.

О темных временах для европейского сада - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Тяжелые времена настали для европейского автопрома. Почему во Франции пациенты больниц оказываются в подвалах? И что движет аграриями, вышедшими на демонстрации во Франции и Великобритании?

В европейском саду сумерки.



Крупнейшие экономики переживают промышленный кризис.





С 2019 по 2023 год цены на электроэнергию для промпредприятий Европы значительно выросли: в Польше - на 137 %, в Великобритании - на 123 %, во Франции - на 93 %, в Германии - на 51 %.

В сети кризиса от последствий санкций угодил мировой автопром. В Volkswagen рассматривают вариант закрытия предприятий в Германии, из-за чего рабочих мест лишатся десятки тысяч человек. Автопроизводитель Ford также намерен сократить 14 % своих сотрудников в Европе.

В то же время во Франции кадровый кризис: нехватка врачей, низкие зарплаты и хаос. Местные СМИ делятся историей о том, как француз вызвал скорую, но попал в гараж.

Жеральда Клоде экстренно госпитализировали в одну из больниц коммуны Лангр из-за болей в животе. Но спустя сутки пациента перевели в гараж здания. Пристройку к больнице переоборудовали на случай перегрузки. Помещение с бетонным полом и без уборных делили между собой четыре пациента.

Тысячи работников частного сектора здравоохранения и социального обеспечения выражают свое недовольство в Вене. Они требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы выше уровня инфляции.

Марио Феррари, вице-президент Венской палаты труда:

"Нам нужно больше денег, нам нужно больше платить нашим коллегам, нам нужно сократить рабочий день и нам нужна занятость, где сотрудники могут работать в хорошем состоянии здоровья, чтобы они также могли работать максимально эффективно".

"Голодные игры" устраивают фермеры. Во Франции новый бунт. На этот раз против заключения ЕС договора о свободной торговле с рядом латиноамериканских стран.

Кристофер Реджис, президент профсоюза Tarn JA:

"Замороженная баранья нога из Новой Зеландии. Именно ее вы едите каждый год на Пасху. Теперь мы будем есть баранью ногу из Новой Зеландии, в то время как у нас во Франции свои повсюду".

А по всей Верхней Соне в знак протеста сняли почти 4 сотни дорожных указателей. Фермеры, и без того пострадавшие от наплыва дешевой украинской продукции, теперь обеспокоены тоннами мяса из Южной Америки, которое привезли по ценам ниже себестоимости.

Масштабные демонстрации под рев тракторов на протяжении нескольких дней сотрясают и Лондон. Здесь аграрии выступают против предложений британского премьера Стармера, направленных на подрыв их бизнеса и лишающих фермеров средств к существованию (в частности, введения правительством нового налога в 20 % для фермерских хозяйств). На транспорантах лозунг "Прекратите убивать людей, которые вас кормят!".

Найджел Фарадж, лидер Reform UK:

"Это митинг, который я могу описать только как "фермеры против Стармера". Сельскохозяйственная отрасль переживает крайне тяжелые времена в последние годы".

Градус напряжения в британском обществе нарастает настолько, что Sky News в сюжете о фермерских протестах случайно или нет показал пуск ракеты ATACMS.