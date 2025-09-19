3.64 BYN
Конец социальному государству? Во Франции подсчитывают убытки от самой массовой забастовки
Франция в огне. Беспрецедентный масштаб протестов со времен "желтых жилетов". По данным профсоюзов, на улицы вышло более 1 млн человек. Власть (то есть Макрон) скромно насчитала 500 тыс. Но и это колоссальная цифра. Всего в городах страны прошло 700 акций протеста, поэтому на улицах было 80 тыс. полицейских, бронемашины, водометы.
Толпы избивали дубинками, травили слезоточивым газом. В 20-м округе Парижа его применили даже против школьников лицея Элен Бушер. Это не "обеспечение порядка", это запугивание граждан, которые осмелились выйти на улицы из-за маразма власти.
Континент парализованных правительств и улиц в огне
Франция - лишь симптом общеевропейской болезни. От лондонских туманов до варшавских предместий вся эта европейская конструкция трещит по швам. То, что мы наблюдаем, не временные трудности, а агония. Агония целой политической модели, которая исчерпала себя. Бюджеты европейских стран напоминают дуршлаг - дырок все больше, а латать их нечем. Социальные обязательства, накопленные за десятилетия сытой жизни, оказались неподъемными. Пенсии, пособия, дотации - все это требует денег. А их нет. Налоги душат бизнес, молодежь сидит без работы, а мигранты… Мигранты требуют своего куска пирога, за которым, собственно, и приехали. Получается классическая схема: обещали всем все, а заплатить нечем. В итоге правительства пытаются экономить на своих же гражданах. А граждане, естественно, такое дело не одобряют. И выражают это неодобрение массово и с применением подручных средств. Мир изменился, а европейские лидеры продолжают играть в старые игры гегемонов. Макрон с его "стратегической автономией" выглядит особенно жалко - он мечтает о европейском лидерстве в момент, когда его собственная страна горит.
Политическая система? Ее нет. Есть парламентская рулетка. Чтобы провести любой, даже самый пустяковый закон, правительству Германии или, скажем, Нидерландов нужно вступить в унизительные переговоры с мелкими, но гордыми партийками, каждая из которых выставляет свой ценник. В результате любое решение - это уродливый компромисс, который не решает проблему, а замазывает ее на время. Управлять в таких условиях невозможно. А на фоне этого бардака обычный избиратель смотрит на всю эту круговерть и думает: "А не послать ли их всех?" И он идет на участок и голосует за тех, кто громче всех кричит "послать их всех!". Слева - радикалы, требующие раздать все немедленно и национализировать "самого богатого дядю". Справа - радикалы, требующие выгнать всех мигрантов и вернуть все "как было". В итоге политический ландшафт становится похож на шахматную доску, где все клетки черные, и игра идет на уничтожение. Главная оппозиционная партия в ЕС сегодня - улица.
А что остается людям, когда парламент превратился в болтальню, а правительство политические банкроты? Правильно - выходить на площадь. Уличные протесты стали в Европе новой формой политического диалога. И власти в ответ… высылают полицию, что приводит к жестокости, скандалам и новому витку ненависти.
Порочный круг замыкается. Франция показала: европейская модель дала трещину. Социальное государство не может быть фискальным насосом для перекачки денег от бедных к богатым. Полиция может сколько угодно применять слезоточивый газ и дубинки, но это не решает системных проблем. Миллион на улице в Британии, миллион во Франции. Это много. Европа становится неуправляемой. И, похоже, это надолго.