Франция в огне. Беспрецедентный масштаб протестов со времен "желтых жилетов". По данным профсоюзов, на улицы вышло более 1 млн человек. Власть (то есть Макрон) скромно насчитала 500 тыс. Но и это колоссальная цифра. Всего в городах страны прошло 700 акций протеста, поэтому на улицах было 80 тыс. полицейских, бронемашины, водометы.

Толпы избивали дубинками, травили слезоточивым газом. В 20-м округе Парижа его применили даже против школьников лицея Элен Бушер. Это не "обеспечение порядка", это запугивание граждан, которые осмелились выйти на улицы из-за маразма власти.

Континент парализованных правительств и улиц в огне

Франция - лишь симптом общеевропейской болезни. От лондонских туманов до варшавских предместий вся эта европейская конструкция трещит по швам. То, что мы наблюдаем, не временные трудности, а агония. Агония целой политической модели, которая исчерпала себя. Бюджеты европейских стран напоминают дуршлаг - дырок все больше, а латать их нечем. Социальные обязательства, накопленные за десятилетия сытой жизни, оказались неподъемными. Пенсии, пособия, дотации - все это требует денег. А их нет. Налоги душат бизнес, молодежь сидит без работы, а мигранты… Мигранты требуют своего куска пирога, за которым, собственно, и приехали. Получается классическая схема: обещали всем все, а заплатить нечем. В итоге правительства пытаются экономить на своих же гражданах. А граждане, естественно, такое дело не одобряют. И выражают это неодобрение массово и с применением подручных средств. Мир изменился, а европейские лидеры продолжают играть в старые игры гегемонов. Макрон с его "стратегической автономией" выглядит особенно жалко - он мечтает о европейском лидерстве в момент, когда его собственная страна горит.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a34ca4db-38e9-4c77-82a8-783bb74bac7d/conversions/6d50aef2-7527-4434-8b7a-833e4eaef3cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a34ca4db-38e9-4c77-82a8-783bb74bac7d/conversions/6d50aef2-7527-4434-8b7a-833e4eaef3cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a34ca4db-38e9-4c77-82a8-783bb74bac7d/conversions/6d50aef2-7527-4434-8b7a-833e4eaef3cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a34ca4db-38e9-4c77-82a8-783bb74bac7d/conversions/6d50aef2-7527-4434-8b7a-833e4eaef3cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Политическая система? Ее нет. Есть парламентская рулетка. Чтобы провести любой, даже самый пустяковый закон, правительству Германии или, скажем, Нидерландов нужно вступить в унизительные переговоры с мелкими, но гордыми партийками, каждая из которых выставляет свой ценник. В результате любое решение - это уродливый компромисс, который не решает проблему, а замазывает ее на время. Управлять в таких условиях невозможно. А на фоне этого бардака обычный избиратель смотрит на всю эту круговерть и думает: "А не послать ли их всех?" И он идет на участок и голосует за тех, кто громче всех кричит "послать их всех!". Слева - радикалы, требующие раздать все немедленно и национализировать "самого богатого дядю". Справа - радикалы, требующие выгнать всех мигрантов и вернуть все "как было". В итоге политический ландшафт становится похож на шахматную доску, где все клетки черные, и игра идет на уничтожение. Главная оппозиционная партия в ЕС сегодня - улица.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c55ef27-4bda-4500-89ae-6cdb6b2538a0/conversions/c51fa864-8ae3-4c08-bf33-be794014c054-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c55ef27-4bda-4500-89ae-6cdb6b2538a0/conversions/c51fa864-8ae3-4c08-bf33-be794014c054-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c55ef27-4bda-4500-89ae-6cdb6b2538a0/conversions/c51fa864-8ae3-4c08-bf33-be794014c054-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c55ef27-4bda-4500-89ae-6cdb6b2538a0/conversions/c51fa864-8ae3-4c08-bf33-be794014c054-xl-___webp_1920.webp 1920w

А что остается людям, когда парламент превратился в болтальню, а правительство политические банкроты? Правильно - выходить на площадь. Уличные протесты стали в Европе новой формой политического диалога. И власти в ответ… высылают полицию, что приводит к жестокости, скандалам и новому витку ненависти.