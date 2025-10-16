Конфликт НАТО - ЕС: генералы альянса столкнулись с попытками прямого диктата

The Times сообщает о все более жестком противостоянии между руководящими структурами НАТО и ЕС. Чиновники двух этих организаций, обосновавшихся в Брюсселе, ведут ожесточенную бюрократическую войну.

Руководство альянса крайне недовольно попытками еврочиновников вмешиваться в свою работу. Более того, генералы НАТО столкнулись с попытками прямого диктата. Работники управляющих структур ЕС, принявших на себя всю тяжесть финансового обеспечения украинского конфликта, считают, что Европа теперь играет лидирующую роль в определении военной политики альянса.