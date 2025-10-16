3.73 BYN
Конфликт НАТО - ЕС: генералы альянса столкнулись с попытками прямого диктата
Автор:Редакция news.by
The Times сообщает о все более жестком противостоянии между руководящими структурами НАТО и ЕС. Чиновники двух этих организаций, обосновавшихся в Брюсселе, ведут ожесточенную бюрократическую войну.
Руководство альянса крайне недовольно попытками еврочиновников вмешиваться в свою работу. Более того, генералы НАТО столкнулись с попытками прямого диктата. Работники управляющих структур ЕС, принявших на себя всю тяжесть финансового обеспечения украинского конфликта, считают, что Европа теперь играет лидирующую роль в определении военной политики альянса.
Евросоюз создает параллельные оборонные структуры, которые дублируют и подменяют собой НАТО.