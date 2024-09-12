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Конгресс США отклонил проект временного финансирования американского правительства до 28 марта 2025

Конгресс США отклонил законопроект о временном финансировании американского правительства до 28 марта 2025 года. Документ был инициирован республиканцами, но не получил поддержки.

Проект включал в себя экстренное финансирование для оказания помощи при стихийных бедствиях, продление истекающих программ и полномочий, а также изменение требований к регистрации избирателей на федеральных выборах. Если до конца сентября не будет принят полноценный бюджет или временное финансирование на следующий финансовый год (он в США начинается 1 октября), федеральному правительству придется приостановить работу.

Премьер-министр Франции обеспокоен ситуацией с бюджетом

Крайне сложная ситуация с бюджетом и у Пятой республики. Это признал французский премьер Мишель Барнье. Он также отметил, что налоговое бремя в стране является одним из самых тяжелых в мире. Он призвал как можно скорее сформировать Кабинет министров.

Согласно директивам ЕС, максимальный уровень дефицита нацбюджета может составить 3 % ВВП. Между тем дефицит бюджета Франции по итогам 2023 года уже достиг 5,5 %.

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