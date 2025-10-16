3.73 BYN
Конституционный суд Молдовы утвердил результаты выборов в парламент
Конституционный суд (КС) Молдовы утвердил результаты парламентских выборов и мандаты новоизбранных депутатов от пяти электоральных конкурентов. Решение об этом принято на заседании, которое транслировала на своем сайте пресс-служба судебной инстанции, пишет ТАСС.
"Подтвердить результаты выборов в парламент Республики Молдова, состоявшихся 28 сентября 2025 года. Утвердить мандаты депутатов, избранных на основании результатов голосования", - зачитала постановление председатель КС Домника Маноле.
Согласно решению, учрежденная президентом страны Майей Санду Партия действия и солидарности получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). "Патриотический избирательный блок Социалистов, Коммунистов, Сердце и Будущее Молдовы" получает 26 мандатов. В парламент также проходят блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), "Наша партия" и "Демократия дома" (по 6 мандатов).