Конституционный суд Молдовы утвердил результаты выборов в парламент

Конституционный суд (КС) Молдовы утвердил результаты парламентских выборов и мандаты новоизбранных депутатов от пяти электоральных конкурентов. Решение об этом принято на заседании, которое транслировала на своем сайте пресс-служба судебной инстанции, пишет ТАСС.

Согласно решению, учрежденная президентом страны Майей Санду Партия действия и солидарности получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). "Патриотический избирательный блок Социалистов, Коммунистов, Сердце и Будущее Молдовы" получает 26 мандатов. В парламент также проходят блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), "Наша партия" и "Демократия дома" (по 6 мандатов).