Евросоюз погряз в коррупции. Громкий скандал произошел в 2018 году. Ускоренное назначение Мартина Селмайра на должность генсека Еврокомиссии. Он предшественник Фон Дер Ляйен. В кабинетах его называли "монстр".

В итоге назначили в обход существующей конкурсной процедуры, что вызвало серьезный скандал в Брюсселе, однако не привело к его смещению с должности. Еще одна интересная персона - Роберта Метсола. Председатель Европарламента попала в скандал. Назначила зятя начальником штаба. В ответ на критику она наложила на него санкции.

Мы точно еще говорим про демократических лидеров? Эксперты считают, что главная проблема ЕС в комитологии. Это система распределения ответственности между различными органами Евросоюза.

Европейский союз остается фактически безотчетным для национальных правительств. Тем самым, ЕС не дополняет страны, а живет параллельной реальностью, не имея годами конструктивного диалога с президентами и премьер-министрами стран-членов объединения.

Бывший омбудсмен ирландка О Райли так охарактеризовала отношения в верхушке Еврокомиссии – "могущественные консильери". Проще говоря, мафия.

Кстати, последний выпад Евродепутаты парировали тем, что их "деятельность просто слабо освещают в СМИ". Звучит крайне "убедительно", ждем когда попросят денег и на это.

И что получается? Еврокомиссия, Европарламент, да и другие органы управления ЕС сегодня отчетливо больны. Каденция превращается в борьбу за влияние и попытки "пробить" себе сытную пенсию.

Politico, как и отдельные аналитики, задаются вопросом: "а как реформировать ЕС и нужно ли это вообще делать?"

По сути, Айосса описал принцип работы Верховной рады Украины. Тогда все становится на свои места. Евродепутаты просто защищают братьев своих меньших и близкие им принципы построения власти.

По оценкам ООН мировая экономика теряет из-за коррупции 2,6 трлн долларов. Только на взятки каждый год уходит 1 трлн. Этим летом опубликован и доклад о "большой коррупции" в ЕС.

В рамках исследовательского проекта FALCON опубликован доклад о формах коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, ее последствиях и рекомендациях по борьбе с ней в Европейском союзе. В рамках исследования авторы выяснили, что наиболее распространенными формами "большой коррупции" являются взяточничество (на него приходится 67 % случаев коррупции в сфере государственных закупок и 89 % случаев коррупции в таможенной сфере), хищение, растрата и мошенничество, а также подделка документов и незаконная передача активов.

В общем, коррупция в высших эшелонах власти ЕС порой поражает воображение. Зарабатывая миллионы на серых схемах, им действительно все равно, а что там простые люди. Как говорится, моя хата с краю. Чему тогда удивляться, глядя на то, как эти политики безропотно прогибаются под США и одно за другим принимают априори губительные решения и для собственной экономики и для своих граждан.