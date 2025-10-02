"Молдавские политологи прямо назвали выборы имитацией. Я думаю, что самое подходящее название - это "операция по спасению кишиневского режима", которое действительно превратилось в настоящий кринж-цирк".

Напомним, в ходе выборов в Молдове победила проевропейская правящая партия - при этом фиксировались многочисленные нарушения.



Как подчеркнула Захарова, использовались методы, не имеющие ничего общего со свободой и демократией. По ее словам, выборы стали примером того, к чему приводит манипулирование демократией по западным лекалам.