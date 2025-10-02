3.66 BYN
"Кринж-цирк": в МИД России дали оценку выборам в Молдове
"Кринж-цирком" назвала прошедшие в Молдове парламентские выборы представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что избирательный процесс, организованный Кишиневом, составил "достойную конкуренцию выборам в Румынии":
"Молдавские политологи прямо назвали выборы имитацией. Я думаю, что самое подходящее название - это "операция по спасению кишиневского режима", которое действительно превратилось в настоящий кринж-цирк".
Напомним, в ходе выборов в Молдове победила проевропейская правящая партия - при этом фиксировались многочисленные нарушения.
Как подчеркнула Захарова, использовались методы, не имеющие ничего общего со свободой и демократией. По ее словам, выборы стали примером того, к чему приводит манипулирование демократией по западным лекалам.