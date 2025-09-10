Кризис институтов: как протесты во Франции выявили системные проблемы власти

Растущее недовольство жителей Франции связанно с действиями правительства, которое за годы управления так и не смогло решить социальные и экономические проблемы в стране.

Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова:

"Нынешний кризис политического характера во Франции в значительной степени зависит от Эммануэля Макрона, который в свое время, летом 2024 года, распустил Национальную ассамблею и надеялся, что сможет создать большинство. Европейский альянс центристов, который будет поддерживать Макрона, но оказалось, что это не так. Доминирующей фракции нет и, естественно, все развалилось. Франсуа Байру, который был назначен премьер-министром, с трудом пройдя, не смог долго сформировать правительство, да и правительство также не смогло выполнить главную задачу - принять бюджет, разобраться с экономикой, решить многие социальные вопросы. И вот в такой кутерьме недоверия правительству и премьер-министру, которые ушли, вызвано недовольство прежде всего трудящихся Франции, которые сейчас выходят на улицу с 6 утра по районам Парижа".

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Протест - это часть политической культуры Франции. И в этой стране, пожалуй, как ни в какой другой практика протестов по тем или иным поводам широко распространена, в отличие, в том числе от соседних европейских стран. Но сейчас ситуация исключительная. Мы видим воочию кризис не режима Макрона, а кризис Пятой республики. Фактически та конструкция, политическая конструкция, которая была заложена в 1958 году Конституцией, принятой по инициативе великого французского политика Шарля де Голля, сейчас трещит по швам. И четвертая отставка правительства за два года, две отставки в этом году, это, конечно, нонсенс для Французской Республики".