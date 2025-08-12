Крупнейший грузовой ж/д перевозчик Польши сокращает штат

PKP Cargo - крупнейший грузовой ж/д перевозчик Польши - не в силах больше тягаться с автоперевозками. В компании вынуждены уволить 765 работников.

Однако ближе к концу 2025 года будут объявлены новые планы по сокращению штата. Всего должностей могут лишиться более 1 тыс. работников в этом году и почти 1,5 тыс. в 2026-м.