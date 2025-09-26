В воскресенье, 28 сентября, в Молдове пройдут парламентские выборы, исход которых может определить курс страны на много лет вперед.

Полиция провела уже 250 обысков по всей стране. Обыски были у оппозиционных активистов. Открыто дело о подготовке насильственных акций. То есть Санду и ее блок решили предвосхитить ситуацию, а некоторые политики клянутся, что после 28 сентября "режим Майи Санду падет".

Майя Санду называет эти парламентские выборы «самыми важными в истории страны». Возможно, так оно и есть, для нее - точно. Политический ландшафт расколот надвое - правящая проевропейская партия Майи Санду против «Патриотического избирательного блока» во главе с экс-президентом Игорем Додоном.

Драматургия такая - станет ли страна окончательно сателлитом Брюсселя или все-таки сохранит последние нити, связывающие ее с Востоком, чтобы попытаться их усилить.

Каток Санду: грязные технологии против оппозиции

Пока официальные опросы предсказывают победу правящей Партии "Действия и солидарность", настоящая битва идет не на телеэкранах, а в телеграм-каналах и соцсетях, или в СМИ - это так точно, с западной поддержкой Санду.

Би-би-си опубликовало расследование - рассказывает про гигантскую пророссийскую сеть, где бойцам идеологического фронта платят по 170 долларов в месяц за публикацию фейков против Санду. Сами власти заявляют, что обезвредили целую сеть агентов ГРУ, готовивших погромы. И тут бы сказать: "Ну вот теперь все будет по-честному", однако почему-то молдавским властям тревожно. Не потому ли, что это они плодят фейки, чтобы скрыть реальные настроения граждан?



Оппозиционные лидеры кричат о массовых обысках, штрафах и арестах "по политической указке". Да, власть не стесняется использовать молот репрессий. Дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, получившей срок - семь лет - яркий тому пример.



Санду действует жестко, объясняя это необходимостью защиты суверенитета. На этой неделе полиция провела 250 обысков по всей стране. По делу о подготовке насильственных акций. Оппозиция уверена - это не борьба с радикалами, а целенаправленное уничтожение конкурентов. "Политическая расправа" над активистами и акция устрашения против колеблющихся перед голосованием.

Сергей Банарь, экономист, аналитик (Молдова):

"Мы с вами наблюдаем выборы без выборов. Единственное, чем эти выборы могут запомниться как исторические, это тем, что, позвольте мне пованговать, будет исторически высокий процент и число испорченных бюллетеней и, возможно, 50-100 тысяч человек впервые сделают свой выбор осознанно и вынесут вотум недоверия всему политическому классу, который за 34 года довел эту небольшую республику до патовой ситуации. Мы уже упали ниже плинтуса. Знаете как? Мы думали, мы достигли дна, но снизу постучали. Считается нормой. У нас иностранные спецслужбы участвуют во многих процессах, как внутриполитических, так и внешнеполитических. У нас 90 % Высшего совета национальной безопасности граждане иностранного государства".

Операция "Украсть выборы" в Молдове, а потом и Приднестровье?

Брюссель демонстративно игнорирует репрессивные методы кишиневских властей. Как заявляет политик Марина Таубер, ЕС замалчивает нарушения прав человека, они видят аресты пенсионеров, давление на инакомыслящих, уничтожение оппозиции, но не произносят ни слова осуждения. Почему?



Ответ простой геополитический расчет - не потерять Молдову, как когда-то коллективный Запад потерял шанс перевернуть Беларусь, а потом еще и профукал Грузию. Ради этой цели можно закрыть глаза на многое. Дальше - больше. Пишут, что по молдавским дорогам уже перемещаются французские военные. Их видели на заправках. Зачем они здесь? Для "разгона протестов"? Или, как шепчутся, для операции в Приднестровье после украденных выборов? Кишинев молчит.

Треть избирателей до сих пор не определилась. Решающими могут стать голоса диаспоры, традиционно поддерживающей прозападных политиков. Вот здесь главный камень преткновения. В России, где живет огромное число молдаван, откроют всего два избирательных участка, в то время как в одной Италии - 75. Власти объясняют это «соображениями безопасности».