Кто ворует миллиарды евро в Евросоюзе и почему взяточники остаются безнаказанными news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Не так давно в американском издании Politico вышла большая статья, посвященная коррупции в Европейском Союзе. Название говорящее: "Как ЕС всегда выходит сухим из воды". В материале раскрываются темные тайны брюссельского двора.

Надо сказать, проблема, на которую не раз обращали внимание. Почему Европарламент застрял в тисках коррупции? Как верхушка наживается на серых схемах и главное - тотальная безнаказанность взяточников и казнокрадов.

Начнем с Хенрика Хололея, бывшего генерального директора департамента по транспорту ЕС. Еврочиновник из Эстонии подал в отставку в 2023 году после любопытного дела.

Кто ворует миллиарды евро в Евросоюзе и почему взяточники остаются безнаказанными news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f04d7321-fcbd-4a6a-bfe1-a6197d0411a2/conversions/6e90d6cd-2b9f-4711-b516-a926fe6f4cf2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f04d7321-fcbd-4a6a-bfe1-a6197d0411a2/conversions/6e90d6cd-2b9f-4711-b516-a926fe6f4cf2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f04d7321-fcbd-4a6a-bfe1-a6197d0411a2/conversions/6e90d6cd-2b9f-4711-b516-a926fe6f4cf2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f04d7321-fcbd-4a6a-bfe1-a6197d0411a2/conversions/6e90d6cd-2b9f-4711-b516-a926fe6f4cf2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Брюссель скандал замял молниеносно. Как наказали Хололея? Перевели на другую должность. Теперь он старший политический советник в Генеральном директорате по международному партнерству. Politico в выводе пишет: "Несмотря на отстранение Хололея, крупная авиационная сделка с Катаром, которую он продвигал, была заключена на конфиденциальной основе". Кажется, и добавить нечего.

Но Хололей лишь дитя системы. Одна из главных проблем ЕС в борьбе с коррупцией - это промышленная пенсия. Чиновник, депутат после отставки уходят на высокие должности в бизнес. Но чтобы их туда взяли, во время каденции нужно быть дружелюбным с частниками.

По информации Politico, такая ангажированность еврочинов - одна из причин повышения популярности националистических движений в Европе. Безнаказанностью Брюсселя сыты по горло многие политики. Орбан, Ле Пен, Мелони нападают на бюрократическую машину ЕС именно из-за тотальной коррупции.

Кто ворует миллиарды евро в Евросоюзе и почему взяточники остаются безнаказанными news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15447f72-c7f6-4fd8-9fb9-8cef7945ae45/conversions/1e0c12a6-3a68-421b-80a5-3fed16fc1e41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15447f72-c7f6-4fd8-9fb9-8cef7945ae45/conversions/1e0c12a6-3a68-421b-80a5-3fed16fc1e41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15447f72-c7f6-4fd8-9fb9-8cef7945ae45/conversions/1e0c12a6-3a68-421b-80a5-3fed16fc1e41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15447f72-c7f6-4fd8-9fb9-8cef7945ae45/conversions/1e0c12a6-3a68-421b-80a5-3fed16fc1e41-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что уж тут говорить, когда в коррупционный скандал, да еще какой. вляпалась даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кто ворует миллиарды евро в Евросоюзе и почему взяточники остаются безнаказанными news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e59996a0-532f-44a8-bd43-7007a77ba5ea/conversions/411f5be2-78d8-467a-9ca7-e31f411eeaa3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e59996a0-532f-44a8-bd43-7007a77ba5ea/conversions/411f5be2-78d8-467a-9ca7-e31f411eeaa3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e59996a0-532f-44a8-bd43-7007a77ba5ea/conversions/411f5be2-78d8-467a-9ca7-e31f411eeaa3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e59996a0-532f-44a8-bd43-7007a77ba5ea/conversions/411f5be2-78d8-467a-9ca7-e31f411eeaa3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Замять дело сразу не получилось, предотвратить выход в публичную плоскость тоже. The New York Times запросило информацию по переписке главы ЕК с гендиректором Pfizer, но получило отказ. Ряд политиков и депутатов Европарламента тогда же потребовали от Еврокомиссии обнародовать SMS, чтобы убедиться, что в ходе общения не были нарушены нормы ЕС по прозрачности сделок и размещению закупок.

Кто ворует миллиарды евро в Евросоюзе и почему взяточники остаются безнаказанными news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3b3dd63-6300-4c59-bedc-a2a0f21517f0/conversions/577d1c4d-818f-43c2-9fd4-5d9df45eb3f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3b3dd63-6300-4c59-bedc-a2a0f21517f0/conversions/577d1c4d-818f-43c2-9fd4-5d9df45eb3f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3b3dd63-6300-4c59-bedc-a2a0f21517f0/conversions/577d1c4d-818f-43c2-9fd4-5d9df45eb3f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3b3dd63-6300-4c59-bedc-a2a0f21517f0/conversions/577d1c4d-818f-43c2-9fd4-5d9df45eb3f5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Аргументировала все это Еврокомиссия гениальной формулировкой: сообщения не являются документом, который должен быть сохранен, поэтому их невозможно найти.

Во время пандемии коронавируса большую часть препаратов Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Moderna, Novavax и другими производителями. Из европейского бюджета на эти цели выделили миллиарды евро, при этом точные цены доз прививок не сообщались. Прикрывали это якобы контрактными обязательствами по неразглашению деталей.

Депутаты Европарламента не раз критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин. Представитель Хорватии Мислав Колакушич и вовсе заявил, что закупка Евросоюзом вакцин от COVID-19 является самой масштабной коррупционной аферой в истории человечества. А после грянул и еще один громкий скандал.

В 19 странах ЕС утилизировали более 200 млн невостребованных доз за 2022-2023 годы. СМИ сообщали о том, что потери европейского бюджета составили около 4 млрд евро. Однако ЕС вынужден и дальше закупать у Pfizer вакцины вплоть до 2027 года. Ну и последний факт, который шокировал европейское общество. Оказалось, что главу еврокомиссии с крупным производителем сближают и родственные связи. Ее мужу принадлежит американская биотехнологическая лаборатория, работавшая над этой же вакциной.

Кто ворует миллиарды евро в Евросоюзе и почему взяточники остаются безнаказанными news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33cecc1d-eec2-41d6-b453-91c0a38f493b/conversions/856506e3-c760-42ed-9393-91f28baf94a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33cecc1d-eec2-41d6-b453-91c0a38f493b/conversions/856506e3-c760-42ed-9393-91f28baf94a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33cecc1d-eec2-41d6-b453-91c0a38f493b/conversions/856506e3-c760-42ed-9393-91f28baf94a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33cecc1d-eec2-41d6-b453-91c0a38f493b/conversions/856506e3-c760-42ed-9393-91f28baf94a3-xl-___webp_1920.webp 1920w

В июле в Европарламенте состоялось даже голосование по вотуму недоверия. Необходимое количество голосов собрать не удалось, а довольная Фон дер Ляйен сказала, что все это происки врагов (то есть России). Ее история с кражей денег на вакцинах от ковида - это классика европейской коррупции. Но, если верить французским коллегам, то ли еще будет.