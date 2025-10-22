3.68 BYN
Латвия минирует границу с Россией и Беларусью
Автор:Редакция news.by
Рига закупает у Берлина взрывные устройства. Германия собирается поставить Латвии системы дистанционного минирования за 50 млн евро для установки на границе с Беларусью и Россией. Системы можно использовать как для обороны, так и для наступления. При этом треть заказа будут производить прямо в Латвии.
Коллапс в системе здравоохранения
А вот на социальные нужды средств у Риги нет. В частности, в долгах увязло латвийское здравоохранение. Главы больниц предупреждают, что из-за отсутствия допфинансирования систему оказания медуслуг ждет коллапс. При этом дефицит бюджета Латвии, согласно данным за I полугодие этого года, продолжает расти.