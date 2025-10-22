Латвия минирует границу с Россией и Беларусью

Рига закупает у Берлина взрывные устройства. Германия собирается поставить Латвии системы дистанционного минирования за 50 млн евро для установки на границе с Беларусью и Россией. Системы можно использовать как для обороны, так и для наступления. При этом треть заказа будут производить прямо в Латвии.