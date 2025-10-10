3.69 BYN
Латвия отменяет автобусные рейсы в Беларусь и Россию с 1 ноября
Автор:Редакция news.by
Правительство Латвии приняло решение запретить нерегулярные автобусные рейсы в Беларусь и Россию с 1 ноября 2025 года до октября 2026 года, сообщают латвийские СМИ.
Но на днях министр сообщения Латвии допустил возможность отмены и регулярных автобусных рейсов. Компаниям просто не будут продлевать разрешения на регулярные пассажирские перевозки в Россию.
Автотранспортной дирекции уже поручили подготовить правовое обоснование. На сегодняшний день из Латвии в Россию существуют 4 автобусных маршрута, а в Беларусь - 3.