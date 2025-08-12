В Черногории лесные пожары подбираются к столице

Лесные пожары достигли столицы Черногории Подгорицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на BBC.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в районах двух крупнейших городов - Подгорицы и Никшича, а также в некоторых прибрежных районах. Сильный ветер и высокая температура затрудняют тушение пожаров.

По данным Радио и телевидения Черногории, в Подгорице трудно дышать, ощущается сильный запах гари. В некоторых пригородах Подгорицы, таких как Пипери, Рогами, огонь добрался до жилых домов, несколько десятков человек были эвакуированы. Пострадавших нет, но причинен значительный материальный ущерб.

"Огонь распространялся с аномальной скоростью, очень повезло, что обошлось без человеческих жертв", - рассказал один из жителей Пипери.

"Пожарные прилагают нечеловеческие усилия, чтобы потушить пожар", - заявил изданию Vijesti глава Службы защиты и спасения Подгорицы Никола Боянович.

Пожарные в прибрежном муниципалитете Будва также сражаются с лесными пожарами. Отмечается, что пожар, бушующий в Булярице с вечера 10 августа, распространился на Чань. Оба места являются известными и популярными летними курортами.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич в соцсети X заверил, что правительство Черногории окажет всю необходимую помощь в борьбе с пожарами и устранении последствий.