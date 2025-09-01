Левая партия Германии в соцсети сделала заявление против милитаризации и увеличения военных расходов. Публикация вышла в день 86-й годовщины начала Второй мировой войны выступила, сообщает ТАСС.

"1 сентября - антивоенный день. Вместо того, чтобы вкладывать миллиарды в наращивание вооружений и воинскую повинность, нам нужны инвестиции в жилье, образование и здравоохранение. Наращивание вооружений не гарантирует мир - мы говорим: "Нет милитаризации! Нет войне!" - отмечается в заявлении партии, размещенном в соцсети X.

В минувшие выходные в Кельне состоялся антивоенный митинг, на который собралось до 3 тыс. человек. Участники выступили против закона о воинской повинности и растущего перевооружения страны. Манифестанты указали на важность международной дружбы, в том числе с Россией.