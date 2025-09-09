Левитт: США пытались предупредить Катар об атаке

Катар квалифицирует удар Израиля по Дохе как акт государственного терроризма, заявил премьер-министр арабской страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

По его словам, будет подготовлена команда юристов для правового ответа на атаку Израиля. Премьер отметил, что удар пришелся не только по штаб-квартире движения ХАМАС, но и по жилым домам, где находились мирные граждане.

Ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп в своей соцсети. Он сообщил, что удары Израиля были решением израильского премьер-министра, а не его. Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара с призывом продолжить посредничество в урегулировании конфликта в секторе Газа, которое Доха прервала из-за действий Израиля. Заявление сделали и в Белом доме.

Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома:

"Администрация Трампа была уведомлена военными США о том, что Израиль атакует ячейку ХАМАС, которая находится в одном из районов Дохи, столицы Катара. Израиль в одностороннем порядке подверг бомбардировке территорию Катара, суверенного государства и близкого союзника США, который очень усердно работает и смело идет на риск вместе с нами. Помехи в установлении мира не способствует достижению целей Израиля или Соединенных Штатов".

По словам Левитт, Трамп немедленно поручил спецпосланнику Уиткоффу проинформировать катарцев о предстоящей атаке, что и было сделано. Она также добавила, что Трамп считает Катар важным союзником и другом США и глубоко сожалеет о месте нанесения этого удара. Также она сообщила, что США узнали о происходящем в Дохе от своих же Вооруженных сил.

В свою очередь, власти Израиля заявили, что провели операцию без посторонней помощи. Однако ближневосточные СМИ пишут, что удар был согласован с Вашингтоном и использовались разведданные Пентагона.