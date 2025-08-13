Лидер молдавской оппозиции призвал противников Санду начать кампанию общенационального сопротивления

В Кишиневе продолжаются протесты против политических преследований местной оппозиции. У СИЗО (где находится глава Гагаузии Евгения Гуцул) проходит митинг.

Пока между сторонами ведутся переговоры, но один из лидеров молдавской оппозиции Илан Шор призвал всех противников Санду начать кампанию общенационального сопротивления.

Напомним, Евгения Гуцул была на днях приговорена к 7 годам заключения. Ей инкриминируют взаимодействие с Россией и получение финансирования из Москвы.