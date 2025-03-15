Лидеры стран ЕС и НАТО обсуждают планы помощи Украине на лондонском виртуальном саммите

Премьер-министр Великобритании 15 марта открыл очередной саммит, посвященный Украине. Мероприятие называют "лондонским", хотя на самом деле оно проводится онлайн.

Известно, что лидеры 25 стран Евросоюза, Британии, а также НАТО рассмотрят все доступные им варианты поддержки Киева как оружием, так и деньгами. Итоги саммита станут известны позже. Пока сообщается лишь, что России угрожают дополнительными санкциями, если Москва не согласится на предложенное ей перемирие.

При этом ЕС обещает накачивать Украину оружием даже в дни перемирия. Вполне вероятно, что на саммите будет объявлено о выделении Киеву новых траншей финансовой помощи.