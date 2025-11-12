Литовские перевозчики пригрозили властям протестами

В Литве назревает транспортный коллапс. Перевозчики пригрозили перекрыть дороги, если правительство не решит вопрос с возвращением грузовиков через границу Беларуси.

Напомним, именно по инициативе Вильнюса этот коридор был закрыт, теперь машины застряли в логистическом "коридоре ожидания". Фуры стоят, водители нервничают, а бизнес считает убытки. Если компромисс не будет найден, литовские дороги могут превратиться в арену протестов.