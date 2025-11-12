3.67 BYN
Литовские перевозчики пригрозили властям протестами
В Литве назревает транспортный коллапс. Перевозчики пригрозили перекрыть дороги, если правительство не решит вопрос с возвращением грузовиков через границу Беларуси.
Напомним, именно по инициативе Вильнюса этот коридор был закрыт, теперь машины застряли в логистическом "коридоре ожидания". Фуры стоят, водители нервничают, а бизнес считает убытки. Если компромисс не будет найден, литовские дороги могут превратиться в арену протестов.
Вопрос компенсации понесенных убытков также остается открытым. Владелец логистической компании Velsona и член Ассоциации перевозчиков Литвы Виталий Гигевич заявил, что закрытие Вильнюсом границы не только парализовало работу его компании, но и позволило польским и латвийским перевозчикам забрать часть их заказов, ставя под угрозу литовский транзитный сектор.