Литва готова к переговорам по поводу грузовиков на дипломатическом уровне
Автор:Редакция news.by
Вильнюс меняет риторику. Литва готова к переговорам с Беларусью по поводу судьбы своих грузовиков и общей ситуации на границе.
Ранее предлагаемый Минском диалог на уровне замминистров иностранных дел Вильнюсом отвергался. Но сейчас такая возможность все же рассматривается. Об этом заявил председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы. По его словам, вопрос о том, какой может быть повестка дня, в настоящее время находится в стадии формирования.
Второй момент, вызывающий вопросы в Вильнюсе, в какой нейтральной зоне могла бы пройти встреча дипломатов обеих стран.