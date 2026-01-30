Литва готова к переговорам по поводу грузовиков на дипломатическом уровне

Ранее предлагаемый Минском диалог на уровне замминистров иностранных дел Вильнюсом отвергался. Но сейчас такая возможность все же рассматривается. Об этом заявил председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы. По его словам, вопрос о том, какой может быть повестка дня, в настоящее время находится в стадии формирования.