Литва из-за закрытия границ может постепенно исчезнуть с торговой карты Европы
Литва может постепенно исчезнуть с торговой карты Европы. Такие прогнозы касательно закрытия границ с Беларусью сделали в транспортно-логистическом альянсе прибалтийской республики, который объединяет 25 крупнейших компаний сферы перевозок.
В организации отметили, что проблема вышла за рамки просто транспортной, поскольку индустрия уже ощущает негативные последствия закрытых границ. Бьют тревогу и в Ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava. Там ситуацию на границе назвали близкой к катастрофической. И отметили: если рубеж не будет открыт, литовских перевозчиков вытеснят с рынка. Весь сектор потеряет около 1 млрд дохода в год.
Литовские перевозчики уже пригрозили властям протестами.
По данным Государственного таможенного комитета, на территории Беларуси сейчас находятся почти 5 тыс. литовских тягачей и прицепов.