Литва продлила закрытие неба на границе с Беларусью

Литва продлила до 1 декабря закрытие воздушного пространства вдоль границы с Беларусью.

Впервые запрет был введен 12 августа в преддверии белорусско-российских учений "Запад-2025" и должен был действовать до 1 октября.

Вместе с тем в Минобороны Литвы заявляли, что "будет запрошено его продление, если не уменьшится угроза вторжения в воздушное пространство Литвы беспилотных летательных аппаратов".

Учения давно закончились, но их по-прежнему используют как повод для запугивания населения.

