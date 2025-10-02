Литва продлила закрытие неба на границе с Беларусью

Литва продлила до 1 декабря закрытие воздушного пространства вдоль границы с Беларусью.



Впервые запрет был введен 12 августа в преддверии белорусско-российских учений "Запад-2025" и должен был действовать до 1 октября.



Вместе с тем в Минобороны Литвы заявляли, что "будет запрошено его продление, если не уменьшится угроза вторжения в воздушное пространство Литвы беспилотных летательных аппаратов".



Учения давно закончились, но их по-прежнему используют как повод для запугивания населения.