Литва продлила закрытие неба на границе с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Литва продлила до 1 декабря закрытие воздушного пространства вдоль границы с Беларусью.
Впервые запрет был введен 12 августа в преддверии белорусско-российских учений "Запад-2025" и должен был действовать до 1 октября.
Вместе с тем в Минобороны Литвы заявляли, что "будет запрошено его продление, если не уменьшится угроза вторжения в воздушное пространство Литвы беспилотных летательных аппаратов".
Учения давно закончились, но их по-прежнему используют как повод для запугивания населения.