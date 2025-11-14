Литва в зоне миграционного риска ЕС

Еврокомиссия включила Литву в список стран, которые находятся в зоне миграционного риска ЕС. Теперь Вильнюс должен выбрать свой дальнейший путь: либо принять всех приехавших, либо платить по 20 тыс. евро за каждого непринятого.

За пять лет число мигрантов в Литве выросло в 5 раз. Страна предстала как слабое звено европейской цепи, которое либо будет вынуждено платить за свою несостоятельность, либо станет складом для миграционных потоков.