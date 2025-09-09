Литва временно будет нести усиленный патруль на границе с РФ и Беларусью

В Литве выделят дополнительные силы для патрулирования границы с РФ и Беларусью, пока там будут проходить совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025", которые запланированы на 12-16 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Службу охраны государственной границы при литовском МВД.

"В ходе совместных белорусско-российских военных учений "Запад-2025", которые начнутся на этой неделе, Служба охраны государственной границы Литвы дополнительно усилит охрану границы с этими странами", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Литовские пограничники также намерены "принять дополнительные меры по обмену информацией и координации действий как на национальном, так и на международном уровнях".