Литва закупила партию противотанковых мин за более чем 10 млн евро

Литва приобрела партию боеприпасов - противотанковых мин и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило Министерство обороны республики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны гарантировать, чтобы наша армия была обеспечена достаточным количеством боеприпасов или даже располагала их определенным избытком, потому что это не просто цифры на бумаге, это наша безопасность и сдерживание", - сказал министр обороны Литвы.

По данным военного ведомства, на противотанковые мины потрачено более 10 млн евро.

Как сообщают литовские СМИ, Литва тратит миллиарды на оборону, несмотря на дефицит в бюджете.