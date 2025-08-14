3.72 BYN
Литва закупила партию противотанковых мин за более чем 10 млн евро
Литва приобрела партию боеприпасов - противотанковых мин и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило Министерство обороны республики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Мы должны гарантировать, чтобы наша армия была обеспечена достаточным количеством боеприпасов или даже располагала их определенным избытком, потому что это не просто цифры на бумаге, это наша безопасность и сдерживание", - сказал министр обороны Литвы.
По данным военного ведомства, на противотанковые мины потрачено более 10 млн евро.
Как сообщают литовские СМИ, Литва тратит миллиарды на оборону, несмотря на дефицит в бюджете.
Ранее литовское правительство объявило о чрезвычайной ситуации из-за гибели половины урожая. Весной более 700 хозяйств Литвы понесли убытки из-за заморозков. Общая площадь ущерба превысила 56 тыс. га, пострадали поля озимого рапса и зерновых, местами урожая вообще не будет. Фермерам требуется финансовая поддержка государства, а продукты питания еще больше вырастут в цене.