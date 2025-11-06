Минувшей ночью миллионы людей по всему миру стали свидетелями уникального природного явления - суперлуния. Луна подошла к Земле на минимальное расстояние, из-за чего выглядела почти на 8 % больше и светила более чем на 15 % ярче.

В этот раз это редкое астрономическое явление совпало с полнолунием, что сделало его особенно впечатляющим. В народе такое суперлуние называют "Бобровой Луной". В ноябре бобры активно готовятся к зиме: строят плотины, запасают еду, а яркий лунный свет помогает им в ночной работе.