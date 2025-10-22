Лувр открыли для посетителей спустя три дня после кражи

После трехдневного закрытия, вызванного громкой кражей ювелирных изделий, парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей, информирует БЕЛТА со ссылкой на французский телеканал LCI.

По данным телеканала, Лувр вновь открыл свои двери в 9:00 по местному времени (10:00 по минскому времени) 22 октября. Однако "Галерея Аполлона", откуда были похищены драгоценности, остается закрытой.

19 октября преступники проникли в Лувр, используя подъемник для доступа на второй этаж, взломали витрины и похитили восемь предметов, в том числе инкрустированную бриллиантами брошь, принадлежавшую жене Наполеона III, императрице Евгении, а также ожерелья и диадемы. Грабители пытались украсть корону императрицы, но скрываясь, уронили ее.