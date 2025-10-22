3.68 BYN
В Лувре подсчитали ущерб от кражи похищенных драгоценностей
Автор:Редакция news.by
Во Франции продолжает раскручиваться история с громким ограблением. Директор Лувра попыталась уйти в отставку после, однако Макрон отказал ей, так как нужно проводить реставрацию музея, сообщает газета Le Figaro.
А меж тем подсчитан финансовый ущерб от ограбления Лувра - 88 млн евро. Похищено 8 предметов, среди них ожерелье, броши, диадема, а также корона супруги Наполеона. Дело расследуют около сотни сыщиков.
Как стало известно New York Times, после дерзского налета на Лувр сотрудники службы охраны музея отказались выходить на работу. Они требуют от руководства усилить меры безопасности.