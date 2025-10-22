В Лувре подсчитали ущерб от кражи похищенных драгоценностей

Во Франции продолжает раскручиваться история с громким ограблением. Директор Лувра попыталась уйти в отставку после, однако Макрон отказал ей, так как нужно проводить реставрацию музея, сообщает газета Le Figaro.

А меж тем подсчитан финансовый ущерб от ограбления Лувра - 88 млн евро. Похищено 8 предметов, среди них ожерелье, броши, диадема, а также корона супруги Наполеона. Дело расследуют около сотни сыщиков.